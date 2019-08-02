РИАМО - 2 авг. Пятый благотворительный забег «Пульс добра» проведут по живописному маршруту в Коломне 7 сентября, гостям мероприятия предоставят скидки на проживание в гостинице и посещение музеев, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Организатором забега выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и администрации Коломенского городского округа.

«Гостей мероприятия в этот день ждут приятные сюрпризы: скидки на проживание в гостинице «Советская» по промокоду #ПульсДобра, скидки на посещение музеев города Коломны и бесплатные экскурсии в Коломенский кремль», - говорится в сообщении.

Участников забега ждет живописный маршрут, пролегающий через исторический центр Коломны, и WorkOut-разминка от профессиональных тренеров и призеров олимпийских игр. Вместе с детьми на дистанцию выйдут любимые персонажи сказок.

После забега юные спортсмены смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и даже создать собственный мультфильм. На территории будет работать игровой городок с батутами, лучным тиром, профессиональными аниматорами и аквагримерами.

Поддержать спортсменов приедут поп-группа «Градусы» и финалистка «Фабрики звезд-5», певица и телеведущая Юлианна Караулова. В праздничном концерте примут участие творческие детские коллективы и кавер-группы.

Старт на дистанциях забега дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, конькобежка, олимпийский бронзовый призер Екатерина Лобышева.

«В юбилейном пятом забеге «Пульс Добра» примут участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями из более чем 20 социальных учреждений России», - отмечается в материале.

Регистрационные взносы каждого из участников забега будут переданы на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2018 году благодаря пожертвованиям в Коломенском специализированном доме ребенка появились новые веранды и игровые зоны.