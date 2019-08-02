РИАМО - 2 авг. К 2020 году в историческом здании в столичном переулке Чернышевского планируют открыть Есенинский культурный центр, где разместится уникальная экспозиция, посвященная поэту, а также театральный зал и литературное кафе, сообщила РИАМО заведующая экспозиционно-выставочным отделом Московского государственного музея Сергея Есенина Александра Шетракова.

«Мы живем сейчас юбилейным годом (в 2020 году будет отмечаться 125 лет со дня рождения Есенина - ред.). У нас подготовлен очень интересный проект, он предусматривает превращение здания в молодежный культурный центр, посвященный Есенину, который затрагивает не только исторический особняк, но и близлежащие улицы, в которых сохранились исторические здания. Проект уже принят, все одобрено, сейчас ждем финансирования. Надеемся успеть к юбилею», - сказала Шетракова.

Она добавила, что в подвале здания откроют литературное кафе, где будут проводить тематические вечера, посвященные Есенину.

На первом этаже центра разместится постоянная экспозиция, посвященная поэту. Гостям представят только те вещи, которые принадлежали лично Есенину и его близким родственникам. Многие из экспонатов будут выставлены перед широкой публикой впервые. На втором этаже оборудуют театральный зал, где тоже будут проводить литературные вечера.

Музей Сергея Есенина открылся в Москве в 1995 году. Основная экспозиция музея находится в Большом Строченовском переулке в Замоскворечье. Этот дом - единственный официальный адрес поэта в столице. В 2010 году музей оформил в оперативное управление здание в переулке Чернышевского, тоже связанное с первым московским периодом творчества Есенина. В настоящее время в этом здании находится администрация музея.