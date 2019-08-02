РИАМО - 2 авг. Подмосковные полицейские задержали бывшего генерального директора детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«В Московской области сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Щелковское» задержана бывший генеральный директор одного из детских реабилитационных центров, подозреваемая в присвоении и растрате денежных средств», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, получала от клиентов организации деньги за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их. По имеющейся информации, всего она похитила и использовала по своему усмотрению свыше миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности», - заключила Волк.