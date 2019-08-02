РИАМО - 2 авг. Возможность пользоваться электронными посадочными талонами может появиться у пассажиров подмосковного аэропорта «Жуковский» в 2020-2021 годах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

Электронный посадочный талон позволяет пассажиру пройти в «чистую» зону аэропорта и в салон самолета. Для этого устройство, на которое загружен талон, необходимо приложить к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки.

«Мы рассматриваем эту возможность в рамках развития аэропортового комплекса. Оно трехэтапное, внедрение системы будет либо на втором, либо на третьем этапе. Сейчас конкретный срок назвать сложно. Технических проблем с этим нет. Подобные услуги могут появиться в аэропорту в 2020-2021 годах», - сказал собеседник агентства.

Международный аэропорт «Жуковский» располагается на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.

Ранее аналитики Anker report признали «Жуковский» лидером в Европе по темпам роста пассажиропотока в 2018 году. Так, в прошлом году услугами аэропорта воспользовались почти 1,2 миллиона пассажиров, что на 173% больше показателя 2017 года.