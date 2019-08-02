РИАМО - 2 авг. Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в столице с 7 по 8 сентября, Тверская и соседние улицы превратятся в эпицентр спорта, специально к празднику будут установлены восемь спортивных площадок, среди которых 35-метровый бассейн для сапсерфинга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гости праздника также смогут поучаствовать в 200 открытых тренировках и спортивных мастер-классах. Их проведут более сотни профессиональных спортсменов. Планируется, что занятия посетят более 25 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В частности, 7 и 8 сентября на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов — 35-метровый бассейн для сапсерфинга, восьмиметровый скалодром, площадку для паркура, скейт-парк, зону для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома — фигурного катания на роликовых коньках. Спортивные шоу и занятия будут проходить с 10:00 до 22:00.

Одной из таких площадок станет «Программа возрождения». В самом начале улицы планируется натянуть стропы по которым будут ходить хайлайнеры. Площадка выбрана не случайно, такое представление горожане уже могли видеть на фестивале «Путешествие в Рождество». Выступления стали самыми фотографируемыми на зимнем празднике.

Почувствовать себя альпинистом прямо в центре города можно будет на Тверской улице (возле дома 3). Здесь построят скалодром в виде павильона ВДНХ «Главхладпром». Под руководством опытных тренеров взрослые и подростки смогут подняться на высоту восемь метров. Для детей от шести лет будет работать маленький скалодром высотой 2,5 метра.

Новинка этого фестиваля — фристайл-слалом (его также называют «стайл-слалом», «артистик-слалом» и «фигурный слалом»). Этот вид спорта предполагает выполнение упражнений на роликовых коньках под музыку и похож на танец на роликах, фигурное катание и слалом одновременно. На трассе будет проходить обучение катанию: встать на ролики смогут взрослые и дети от восьми лет. Гостей также ждут показательные выступления по фристайл-слалому. Роллердром будет находится по адресу: Тверская улица, дом 2.

Также будет размещена площадка «Биг-эйр», которая будет размещена между Манежной площадью и площадью Революции. Здесь выступят 50 профессиональных спортсменов, которые покажут трюки на BMX и самокатах.

Посетить все площадки можно бесплатно. Платить не нужно и за аренду спортивного оборудования — самокатов, роликовых коньков, sup-бордов. Подробности об участии в тех или иных мастер-классах — на информационных стендах соответствующих площадок.