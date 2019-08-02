РИАМО - 2 авг. На 15 участках дорог Москвы планируют ввести выделенные полосы для общественного транспорта, 11 из которых являются короткими, такие полосы будут выделены на самых загруженных улицах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По новым выделенным участкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров. Такие полосы позволяют ускорить движение автобусов, троллейбусов и электробусов. А пассажиры городского транспорта могут точнее планировать свои поездки и меньше времени тратить на дорогу», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

11 участков дорог, где планируется введение отдельной полосы, не превышают 1 километра в длину.

Общая длина выделенок размещенных на Волгоградском проспекте составит 8 километров. Отдельная полоса для общественного транспорта появится на участке от МКАД до съезда на Волжский бульвар.

Также выделенные полосы появятся на следующих дорогах: Краснодарская улица, Минская улица, Новослободская улица, Ленинградское шоссе, Головинская эстакада, улица Маршала Шестопалова, улица Красного Маяка, Самотечная улица, Орликов переулок, Яузская улица, Марксистская улица, Волгоградский проспект, Проектируемый проезд №5108, улица Александры Монаховой, Калужское шоссе.

Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенок.