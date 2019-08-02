РИАМО - 2 авг. В Крыму на закрытии 11-й смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, одним из победителей которого стала 22-летняя Анастасия Рычагова из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы арт-кластера «Таврида».

Девушке 22 года, она окончила МГУ и занимается музыкой, играет на баяне и гитаре, а также работает над проектами в сфере медиа и видеоконтента. На конкурсе она представила медийный проект «Чем жива Россия» и выиграла 800 тысяч рублей на его реализацию.

«Наш проект освещает жизнь в глубинке России с позитивной стороны. С начала 2019 года мы рассказываем о людях, которые живут в деревне или переехали туда осознанно. Это фермеры, музыканты, плотники, архитекторы, биологи, художники и представители многих других уникальных профессий. Мы снимаем серию короткометражных документальных фильмов о жизни в глубинке. Картины готовятся к участию во всероссийских и международных кинофестивалях, питчингах и конкурсах», – сказала Рычагова.

Помимо съемок документальных фильмов рассказываются интересные истории, готовятся заметки, статьи для крупных изданий.

«У нас есть собственный сайт, группы в социальных сетях. Также мы снимаем ролики о проекте. Уже сейчас посетили 14 регионов и начали сбор материалов», – добавила девушка.

Всего в рамках «Видеоконтента смены» на грантовый конкурс было подано 99 заявок. Победителями стали 30 человек, на проекты которых было выделено 14,98 миллиона рублей.

Также прошел питчинг компании «СТС Медиа». Среди победителей вновь оказались представители Подмосковья. Проекты Марины Буланцевой и Екатерины Абрамчук прошли в лонг-лист конкурса сценариев «Питч лаб».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).