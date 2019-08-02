РИАМО – 2 авг. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь, температура воздуха днем прогреется до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящий день окажется для москвичей и жителей Подмосковья прохладным. Среднесуточная температура воздуха снова не доберет до нормы 4-5 градусов. В тыловой части циклона, при облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16-18 градусов, по области 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

«В Московском регионе сохранятся не очень комфортные условия для значительной категории людей. Для людей со сниженными функциональными резервами организма, особенно при наличии хронических заболеваний, такие погодные условия могут стать провоцирующим фактором и привести к появлению симптомов обострения», - отмечают синоптики.

Даже у практически здоровых людей, лиц молодого возраста в такие дни возможно ухудшение самочувствия, настроения, снижение умственной и физической активности, преобладание психо-эмоционального дискомфорта.

Специалисты уточняют, что профилактические мероприятия должны включать в первую очередь лечение основного заболевания, полноценный отдых, препараты, нормализующие и поддерживающие нервную систему. Следует избегать тяжелых стрессовых и физических нагрузок, и, конечно, использовать саму природу: независимо от погоды стараться больше гулять на свежем воздухе, так как содержание кислорода остается выше нормы.