РИАМО - 1 авг. Приезжий из Калужской области украл из дачного дома в городском округе Протвино дорогостоящий электроинструмент, рецидивиста оперативно задержали полицейские, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть ОМВД по городскому округу Протвино поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный из его дачного дома в садовом товариществе «Скала-2» похитил электроинструмент. Общая сумма материального ущерба составила более 50 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении кражи задержан 36-летний ранее судимый житель Калужской области. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчину заключили под стражу по решению суда.