РИАМО - 1 авг. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов в четверг посетил школу №6 с углубленным изучением отдельных предметов в Реутове, в здании завершаются ремонтные работы, обновленное учебное заведение откроется 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

К началу учебного года школьников ждут обновленный обеденный зал, пищеблок – на их ремонт было предусмотрено порядка 600 тысяч рублей из бюджета муниципалитета.

«Из областного бюджета выделены средства на оборудование актового зала современной техникой. Кроме того, в августе начнутся работы по обновлению покрытия спортивного зала», – говорится в сообщении.

По итогам осмотра Брынцалов подчеркнул, что работы активно ведутся и будут выполнены в срок, то есть к 1 сентября.

Он также отметил, что реконструкция и строительство школ – это национальный проект, озвученный президентом.

«В Подмосковье на этапе строительства сейчас находятся 11 школ, еще 11 – на этапе заключения контрактов. Всего в 2020 году планируется к вводу 36 школ, из них 21 школа к началу учебного года. В 2021 году – ввод еще 14 образовательных объектов к 1 сентября», – добавил спикер Мособлдумы.