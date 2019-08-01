РИАМО - 1 авг. В рамках программы Московской области «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 22 семьи в текущем году приобретут жилье за счет региона, 12 из них уже купили жилые помещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Программа, которую в народе называют «Семь плюс», предоставляет возможность семьям Подмосковья получить 100% субсидию на приобретение жилых помещений», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что 12 семей уже купили жилье в текущем году, из них: три семьи из Клина, две из Павловского Посада, а также семьи из Балашихи, Егорьевска, Звенигорода, Королева, Лосино-Петровского, Раменского и Шатуры.

В совокупности эти 22 подмосковных семьи воспитывают 170 детей.

«Оставшимся семьям необходимо реализовать свое жилищное право до 20 декабря. Мы уверены, что все они смогут купить жилье и встретить новый год в новом доме или квартире», − уточнила Федотова.