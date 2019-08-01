РИАМО - 1 авг. Полицейскими Одинцова раскрыта кража фар стоимостью 50 тысяч рублей, по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, сообщатся на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть 1-го городского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от местной жительницы о краже задних фар с ее автомобиля, припаркованного на улице Молодежная. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний местный житель. В настоящее время доказана причастность мужчины к совершению аналогичного преступления на территории города», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Одинцовским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.