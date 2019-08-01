РИАМО - 1 авг. Московское управление ФАС России признало две столичные компании виновными в заключении антиконкурентного соглашения на торгах «ВТБ Медицинское страхование», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В 2017 году ООО «Офис Солюшнз» и ООО «Новый офис» участвовали в запросе котировок на поставку мебели для офиса «ВТБ Медицинское страхование» на общую сумму 5,93 миллиона рублей.

«В итоге победителем было признано ООО «Офис Солюшнз», которое заключило контракт с понижением на 10% от начальной цены. При этом снижение на подобных торгах, проходимых в условиях конкурентной борьбы, достигает, как правило, 40% от начальной цены», – говорится в сообщении.

Ведомство установило, что компании использовали единую инфраструктуру и отказались от конкурентной борьбы друг с другом.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.