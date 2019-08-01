РИАМО – 1 авг. Телеведущий Артем Шейнин заявил, что результаты опроса, проведенного «Левадой» об отношении россиян к современному телевидению, некорректны.

Россияне стали меньше верить телевидению – за десять лет число тех, кто скептически относится к сказанному на голубых экранах увеличилось на четверть, следует из результатов опроса «Левады-Центра». Если в августе 2009-го ТВ верили 79% россиян, то сейчас – 54%. При этом россияне назвали пятерку журналистов, которые вызывают наибольшее доверие – это ведущие ток-шоу и новостных программ Владимир Познер, Владимир Соловьев, Андрей Малахов, Андрей Норкин и Ольга Скабеева.

«Два опроса, которые противоречат друг другу: с одной стороны, упало доверие к телевидению, с другой стороны в списке десяти ведущих журналистов восемь – ведущие политических программ. О чем говорить после этого? Я спросил есть ли в этом списке великие журналисты Дудь и Собчак, мне ответили «нет», – сказал Шейнин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, опрос шел среди крайне малого количества людей, для того, чтобы составить объективную картину.

«Представляете какое количество людей они опрашивали при выборке 1,6 тысяч человек в 137 населенных пунктах 50 регионов? Это примерно 8-9 человек. Вот и цена этого опроса», – заключил Шейнин.

Телевидение до сих пор остается самым востребованным каналом получения информации: 76% россиян смотрят телепередачи. Интернет как основной источник информации занял второе место, пресса — третье. Однако аудитория у главных федеральных каналов продолжает снижается, так как их зрители перекочевали в интернет и соцсети, которые за десять лет выросли в три раза.