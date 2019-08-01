РИАМО - 1 авг. Клитория или мотыльковый горошек расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Посетители могут увидеть эффектное растение, распространенное в тропических и умеренных регионах Америки и Азии, в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире.

«Научное название растения происходит от латинского слова clitoris («клитор») – из-за внешнего сходства цветка с женским половым органом. Именно на основе бутонов клитории готовят столь модный нынче напиток анчан, или голубую матчу», – говорится в сообщении.

У настоя еле ощутимый травянистый и немного металлический привкус. С помощью клитории часто подкрашивают коктейли, ее используют в качестве органического пищевого красителя для лапши, вафель, каш и блинов.

Некоторые виды клитории выращивают в садах как декоративные растения. Делать это можно не только в тропических регионах, но и в районах с умеренным климатом без заморозков.