РИАМО - 1 авг. В микрорайоне Тимоново городского округа Солнечногорск завершается масштабный ремонт котельной, после которого заметно улучшится качество коммунальных услуг в квартирах 7 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках планово-профилактических работ специалисты уже отремонтировали три сетевых насоса, поменяли задвижки, обвязку натриевых фильтров и участки трубопровода, промыли теплообменники, поверили измерительные приборы. Это самый масштабный объем в работах, проводимых на котельных МУП «Имущественный комплекс ЖХК» в 2019 году.

«Данная котельная с прямым водоразбором. Она работает круглогодично и круглосуточно: жители городка должны постоянно обеспечиваться горячей водой. Все ремонтные работы проходят с соблюдением необходимых технических требований, планируем до конца недели весь намеченный план выполнить, тем самым повысим надежность работы в отопительный сезон для жителей», — сказала начальник котельной Елена Башинская.

Котельная в Тимонове – третья по величине в Солнечногорске. Она обслуживает 37 многоквартирных домов, детский сад, школу, поликлинику, военный госпиталь и воинские части.

В 2017 году здесь провели капитальный ремонт по губернаторской программе восстановления инфраструктуры военных городков.