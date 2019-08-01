РИАМО - 1 авг. На территории Высоковского парка культуры и отдыха городского округа Клин в рамках благоустройства появятся амфитеатр и танцевальная зона, работы по благоустройству начнутся 5 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В плане устройство молодежной площадки. В частности, амфитеатра и танцевальной зоны. Кроме этого, работы проведут и на пляжной зоне у любимого горожанами Холодного пруда. Будут установлены кабинки для переодевания, скамейки, туалеты. В центральной части парка возведут стационарный туалет, в нем будет предусмотрен доступ в кабины для маломобильных граждан», - говорится в сообщении.

Все работы по контракту будут завершены 1 октября. Финансирование идет как из областного (10 миллионов рублей), так и из местного бюджета.

«Высоковкий городской парк неузнаваемо изменился за последние годы. Для горожан он стал особенным местом притяжения и мы, конечно же, будем продолжать его благоустройство. Сейчас особое внимание – береговой зоне», - отметила глава городского округа Алена Сокольская.

По ее словам, еще в 2018 году здесь начались первые работы. Была произведена опиловка аварийных деревьев, проложили новую пешеходную дорожку.