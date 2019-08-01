РИАМО - 1 авг. Сотрудники полиции в Сергиевом Посаде раскрыли кражу оконной фурнитуры с предприятия, ущерб от содеянного составил свыше 30 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В дежурную часть полиции поступило заявление от представителя местной организации о краже оконной фурнитуры с предприятия, расположенного на улице Строительной в городе Сергиев Посад. Сумма ущерба составила более 31 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 39-летний житель Чехова Московской области», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.