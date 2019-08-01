РИАМО - 1 авг. Полицейские городского округа Лобня задержали гражданина Республики Татарстан, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня поступило заявление от 40-летнего жителя Москвы. Он сообщил, что неизвестный похитил у него мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний житель Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.