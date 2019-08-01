РИАМО - 1 авг. В Наро-Фоминском городском округе полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже ноутбука, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию с заявлением обратился 51-летний житель Москвы. Он сообщил, что в одном из ресторанов Наро-Фоминска, расположенном на улице Шибанкова, неизвестный украл у него ноутбук. Сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На него заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.