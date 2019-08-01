РИАМО - 1 авг. Погода в Московской области совсем не располагает к купанию в открытых водоемах, ведь при погружении в холодную воду организм человека испытывает сильный стресс, поэтому медики решили еще раз напомнить об основных опасностях такого развлечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия, а также состояние опьянения», - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Врач призвал быть особенно осторожными и ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Оно может стать причиной потери координации и ухудшения ориентации в пространстве, что очень опасно при погружении в отрытые водоемы. Этому же не способствует притупление чувства опасности, которое часто сопровождает опьянение. К тому же возрастает риск сердечного приступа.

«Купайтесь только в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах и будьте при этом трезвыми», - отметил Холдин.

В свою очередь специалист-психиатр министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров предупредил о том, что алкоголь не поможет согреться, а наоборот является причиной постепенного снижения температуры организма, что может закончиться переохлаждением.

«После того, как алкоголь попал в кровь, он попадает в головной мозг. Там он угнетает сосудистый центр, что вызывает расширение мелких периферических сосудов. За счет этого увеличивается отдача тепла организмом во внешнюю среду. Нормальная реакция на холоде — это наоборот сжатие периферических сосудов кожи, чтобы не дать теплу выходить из организма», - уточнил Белозеров.