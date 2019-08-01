РИАМО - 1 авг. Представители группы компаний ТОО BSD, Golden Water.KZ, Evrovkus и «ВАН-2005» из Казахстана прибыли в Московскую область, чтобы познакомиться с ее инвестиционным потенциалом, говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты Подмосковья.

На площадке палаты зарубежные бизнесмены встретились с представителями фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и руководителями местных предприятий.

«Развитие экспорта и торгово-экономического сотрудничества Подмосковных предприятий с зарубежными странами – одна из главных задач Торгово-промышленной палаты. В Московской области предусмотрено более 60 различных мер поддержки для бизнеса, и я надеюсь, что после нашей встречи вы сможете не только найти новых партнеров, но и заинтересуетесь локализацией своих производств в Подмосковье», - сказал президент ТПП региона Игорь Куимов.

Инвестиционный потенциал Подмосковья растет, с каждым годом в регион приходят новые инвесторы со своими проектами, налаживаются двусторонние связи с зарубежным бизнесом. Однако до недавних пор представители казахского предпринимательства не направляли предложений по налаживанию двусторонних контактов во внешнеэкономической сфере. Сдвиг произошел лишь в 2017 году. С тех пор значительно вырос товарооборот с Казахстаном.

«С 2017 года мы наращиваем товарооборотом с республикой. По итогам прошлого года он уже составляет 1,24 миллиона долларов США, и ежегодно растет не менее, чем на 10%», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Выросло и присутствие казахского бизнеса в Подмосковье. Так, на территории области зарегистрировано 12 предприятий с участием капитала Республики Казахстан.