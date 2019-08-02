РИАМО – 2 авг. Жеребьевка эфирного времени на телеканалах и радиостанциях для агитационных роликов кандидатов в депутаты Мосгордумы состоится в пятницу.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что в 10:00 начнется первый этап жеребьевки, в соответствии с которым будет определено, какие избирательные округа, в какой день, в какое время выходят в эфир на федеральных каналах.

«Затем уже окружные избирательные комиссии в своих округах определят очередность выхода в эфир агитационных роликов кандидатов, которые зарегистрированы по соответствующему избирательному округу», - сказал Реут.

Он уточнил, что предвыборная агитация на телеканалах и радиостанциях в соответствии с законом начинается с 12 августа.

По его словам, мероприятие проводится публично в присутствии СМИ, кандидатов и их представителей.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.