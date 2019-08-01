РИАМО - 1 авг. В Клину полицейские пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан в деревне Фроловское, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудники полиции установили, что 42-летний мужчина поставил на миграционный учет 13 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Мужчину поместили под подписку о невыезде.