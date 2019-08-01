РИАМО - 1 авг. В подмосковном Воскресенске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на сумму более 20 тысяч рублей из квартиры местной жительницы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже золотых изделий из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Московской. Общая сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 36-летний житель Курской области», – говорится в сообщении.

Следственным управлением УМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Воскресенским городским судом подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу.