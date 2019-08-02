РИАМО - 2 авг. Четвертый фестиваль Индонезии начнется в столичном парке «Красная Пресня» в пятницу, на мероприятии ожидается более 140 тысяч посетителей.

Как отметила генеральный директор коммуникационного агентства AMARCOM (компании-организатора фестиваля) Елена Преображенская, на мероприятии будет представлено более 100 павильонов участников из Индонезии.

«Наша задача — показать, что Индонезия — это не только Бали, но и 17 тысяч других островов. На фестиваль приедут представители различных регионов Индонезии. В этом году мы особенное внимание уделяем декору, множество вещей будет привезено из Индонезии», — сказала Преображенская.

По ее словам, на территории парка будет работать порядка 30 площадок различной направленности, среди которых главная сцена, на которой выступит множество артистов, отдельная площадка с мастер-классами, а также площадка серфинга и дайвинга, ради которой привезут 15 метровый бассейн для серфинга и бассейн 7 метров в глубину для дайвинга.

На фестивале будет организована площадка public talk, в рамках которой блогеры, путешественники и те, кто переехал жить в Индонезию, поделятся своим опытом и впечатлениями.

«В прошлом году фестиваль посетили 135 тысяч человек. В этом году у нас еще более масштабный фестиваль - будет 177 стендов индонезийских участников. В прошлом году у нас было около 1 тысячи участников из Индонезии, в этом году ожидается более 1,2 тысячи. Мы ожидаем участие высокопоставленных чиновников, приедет глава агентства по креативной экономике и несколько губернаторов из различных регионов Индонезии», — сказал чрезвычайный посол республики Индонезия Мохамад Вахид Суприяди.

На фестиваль приедут участники из восьми индонезийских провинций, и это не только творческие коллективы, но люди с деловой миссией. Впервые в фестивале примет участие ассоциация частных вузов Индонезии.