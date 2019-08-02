РИАМО - 2 авг. В пятницу в столице отметят День Воздушно-десантных войск, в парке Горького и парке Победы подготовили праздничную программу с концертами и полевой кухней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парке Горького праздник пройдет с 11:00 до 17:00. В центральной части парка будут работать две полевые кухни, они откроются на Ленинской площади слева от главного входа и на площади перед кафе «Воккер». Здесь желающие смогут бесплатно угоститься гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем», – говорится в сообщении.

На летней сцене на Пушкинской набережной состоится концерт. Здесь выступят коллективы «Голубые береты», «Каскад», «Дозор» и «Взвод».

В парке Победы посетителей ждут в 11:00. Там проведут эстафету «Проверка на прочность», в которой нужно проявить ловкость и быструю реакцию, конкурсы «Поющий микрофон» и «Угадай мелодию».

«Кроме того, горожане смогут послушать лекцию о правилах оказания первой медицинской помощи и принять участие в мастер-классах по созданию открыток в технике квиллинга, объемных шкатулок и фоторамок», – добавляется в материале.

Мероприятия в парке Победы на Поклонной горе будут идти до 15:00. Завершится праздник шоу, на котором гостям покажут, как смастерить фигурки из воздушных шариков, и концертом на детской площадке с участием танцевального коллектива «Воздух» и музыкального дуэта «Арбо».

Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов, также в центре Москвы состоится крестный ход от храма пророка Божия Илии на улице Ильинке до Красной площади, где пройдут показательные выступления десантников и концерт.

Настоятель храма пророка Божия Илии протоиерей Андрей Чернеев добавил, что праздник начнется в 7 утра. На Ильинке состоится молебен, с 08:30 до 11:00 будет совершаться праздничная торжественная литургия. В 11:00 начнется крестный ход от храма до лобного места на Красной площади.

Движение транспорта на участке улицы Ильинка от Биржевой площади до Красной площади полностью перекроют из-за праздника. Ограничение будет действовать с 06:00 до 16:00. Кроме того, с 10:00 до 16:00 будет недоступна парковка со шлагбаумом, расположенная на Болотной площади, владение 10-18.

Во второй день августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. Именно с этого дня, по народным поверьям, нельзя купаться в озерах и реках. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск. На Ильинке традиционно 2 августа собираются военнослужащие и ветераны ВДВ. В 2019 году ВДВ отметят свой 89-й день рождения.