РИАМО - 2 авг. С пятницы начнут работу 10 маршрутов автобусов к 200 подмосковным дачным и садоводческим товариществам, проезд можно оплатить картой «Стрелка», банковской картой или наличными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортное сообщение будет обеспечено в Богородском округе, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Щелкове, Раменском, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Чехове и Лыткарине. Маршруты будут работать с пятницы по воскресенье и завершат обслуживание после окончания дачного сезона.

«Маршрутами смогут воспользоваться свыше 6 тысяч человек. Транспортное обслуживание будет осуществляться 16 автобусами малого класса», – сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Для удобства пассажиров расписание скорректировано с учетом дачного сезона и синхронизировано с расписанием электропоездов. Маршруты будут обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

С начала дачного сезона мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания для жителей и гостей Подмосковья проведены на 72 областных автобусных маршрутах, из них 26 – сезонные маршруты, еще 46 – действующие маршруты, где была увеличена транспортная работа на летний период. Принятые меры позволили в среднем сократить интервал движения в часы пик до 30 минут и разгрузить наиболее популярные дачные направления.

Усиление автобусного сообщения в регионе на дачный период осуществляется в рамках двустороннего соглашения между правительством Московской области и правительством Москвы, направленного на благоустройство и обеспечение необходимой инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках столицы и области.