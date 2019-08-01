РИАМО - 1 авг. Генеральная прокуратура РФ направила в следственные органы новые материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Заместитель Генерального прокурора РФ направил в Следственный комитет РФ материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы администрации Клинского района Александра Постриганя и его сообщников по фактам выявленных нарушений законодательства», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, зарплата не являлась единственным источником дохода бывшего чиновника. Он использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц, в том числе за счет муниципального имущества.

В действиях Постриганя и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества), 210 (организация преступного сообщества), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 292 (служебный подлог) УК РФ.

Ранее Постригань был обвинен по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 292 (служебный подлог) УК РФ.

Экс-чиновник был задержан в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево» при попытке улететь за границу. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге.

Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года был местным депутатом. Общая стоимость незаконно приобретенного имущества и активов экс-чиновника составляет 9 миллиардов рублей.