РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. Госавтоинспекторы городского округа Люберцы с 3 августа начнут рейд по выявлению пьяных водителей на территории обслуживания, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения (БДД) отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Первый рейд пройдет пройдет 3 августа в период времени с 21:30 до 22:30 по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 11, корпус 4», – говорится в сообщении.

Второй - 17 августа по адресу: Котельники, Дзержинское шоссе, дом 5; третий - 23 августа по адресу: улица Кирова, дом 34. Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет с 20:00 до 22:00 под условным наименованием «Нетрезвый водитель».

В соответствии с действующим административным законодательством, за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным прав, он понесет уголовную ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о водителях, намеревающихся управлять автомобилем в пьяном состоянии, по номеру 112 или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83.