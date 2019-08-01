РИАМО - 1 авг. В Одинцовском городском округе в рамках реализации губернаторской программы «Спорт Подмосковья» в течение 2019 года будет реконструирован центральный стадион, на котором появится трибуна на 2,5 тысячи мест, футбольное поле с подогревом, дорожки для занятия легкой атлетикой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Будут установлены многофункциональные площадки, зона воркаутов и огороженная территория для занятия волейболом, баскетболом и футболом. Также на территории 8 микрорайона проводится устройство футбольного поля с искусственным покрытием.

«Строительные и реконструкционные работы спортивных объектов в Одинцовском округе ведутся по программе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Спорт в Подмосковье». Уже в сентябре завершится устройство футбольного поля в 8 микрорайоне, на котором устанавливают искусственное покрытие. А к концу года в Одинцове мы планируем открыть центральный стадион, который после реконструкции станет более современным и многофункциональным», – рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Также он отметил, что к концу августа в Лесном городке будут завершены работы по устройству скейт-парка. На данный момент готовность объекта составляет более 30%.

В июле этого года на территории Звенигородского сквера по улице Советская состоялось открытие нового скейт-парк, площадь которого составляет 400 квадратных метров. Также на данный момент завершены работу по установке многофункциональной хоккейной площадки в Новом Городке. Спортивный объект будет введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года.