РИАМО - 1 авг. Чемпион мира по жиму штанги лежа Антон Чиликин перетянул на 15 метров 33-тонный тепловоз в подмосковном Раменском в честь Дня ВДВ, говорится в сообщении пресс-службы молодежной общественной организации «Российский спортивный союз молодежи Московской области» (РосМолСпорт).

«Чемпион мира по жиму штанги лежа Антон Чиликин перетянул тепловоз 1958 года выпуска ТУ-2 весом более 33 тонн на 15 метров в филиале Московской железной дороги поселка Кратово в честь грядущего Дня Воздушно-десантных войск», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовало РОО «РосМолСпорт МО» при поддержке спорткомитета городского округа Люберцы.

Председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян призвал присутствующую молодежь вести спортивный здоровый образ жизни и равняться на таких спортсменов как Чиликин.

День Воздушно-десантных войск отмечается в России ежегодно начале последнего месяца лета, а именно 2 августа. В 2019 году ВДВ отметят свой 89-й день рождения.