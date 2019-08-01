РИАМО - 1 авг. Новый сервис для прямой оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов для жителей частного сектора появился на сайте регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора.

«Сервис расположен в разделе «Для потребителей» и называется «Оплата услуг по ИЖС». Здесь можно оплатить услугу без комиссии, не выходя из дома. Для корректного перечисления денежных средств необходимо заполнить все поля формы и обязательно указать номер лицевого счета», – говорится в сообщении.

В большинстве случаев для жителей частных домов, расположенных на территории Воскресенского кластера Московской области, услуга «обращение с ТКО» отражается отдельной строкой в квитанции на оплату электроэнергии от АО «Мосэнергосбыт». Оплачивать услугу без комиссии жители частных домовладений также могут в личном кабинете АО «Мосэнергосбыт».

Для жителей многоквартирных домов (МКД) тоже предусмотрена оплата услуг без дополнительных начислений. Жители МКД, являющиеся абонентами МособлЕИРЦ могут сделать это с помощью личного кабинета на сайте или в мобильном приложении МособлЕИРЦ.

Для удобства абонентов МособлЕИРЦ и АО «Мосэнергосбыт» разработан новый Единый личный кабинет. Безкомиссионная оплата в личном кабинете МособлЕИРЦ доступна для тех абонентов, кто оплачивает услугу «Обращение с ТКО» в составе единого платежного документа за ЖКУ, а также для тех, кто получает отдельные платежные документы от МособлЕИРЦ на оплату взноса на капитальный ремонт и услуги «обращение с ТКО».

Есть еще несколько способов оплатить услуги регоператора без комиссии – в отделениях «Почты России» и через сервис «Сбербанк Онлайн».

С 1 января 2019 года услуга «Обращение с ТКО» перешла из «жилищных» в разряд «коммунальных». Это значит, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ плата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Накапливать задолженность в первую очередь не выгодно самому потребителю. Ведь в последствии все равно придется оплатить услугу, но уже вместе с начисленными пенями. А в случае накопления серьезной задолженности регоператор может обратиться в суд за ее взысканием, отнеся на счет потребителя оплату законной неустойки за судебные издержки.

Всем потребителям предлагают оплачивать услугу по вывозу отходов в установленные законом сроки и в полном объеме. От регулярно поступающих платежей зависит устойчивость ежедневной производственной деятельности по вывозу отходов и развитие инфраструктуры по обращению с ТКО.