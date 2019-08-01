РИАМО - 1 авг. В Наро-Фоминске полицейские задержали подозреваемых в краже бочек с территории завода, ими оказались 37-летний и 60-летний местные жители, ущерб оценен более чем в 190 тысяч рублей, сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ.

В дежурную часть Наро-Фоминского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о краже 24 бочек с территории одного из промышленных заводов. Сумма ущерба составила более 191 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны 37-летний и 60-летний местные жители, подозреваемые в совершении данного преступления», - отмечается в материале.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.