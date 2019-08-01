РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 авг. Сотрудники Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона завоевали первое место в областном конкурсе «Лучшее звено газодымозащитной службы», сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

Областные соревнования, в которых приняли участие более 100 пожарных и спасателей из 20 федеральных отрядов Видного, Балашихи, Дмитрова, Воскресенска, Егорьевска, Долгопрудного, Одинцова, Коломны, Реутова, московских областных подразделений, специального управления пожарной охраны и гостевой команды из Москвы, проходили два дня.

«По результатам проведенного конкурса судейской коллегией принято решение присудить звание «Лучшее звено ГДЗС» команде пожарно-спасательного гарнизона из Балашихи. Второе место заняла команда специальной пожарно-спасательной части, дислоцирующейся в Реутове, и третье место у команды ГУ МЧС России по Москве», – сказал Костиков.

Он добавил, что в ходе соревнований каждой команде нужно было пройти полосу препятствий, которая включала в себя четыре этапа: найти очаг возгорания и ликвидировать его, обнаружить «пострадавшего» (манекен) в непригодной для дыхания среде, передав его бригаде скорой, затем проложить рукавную линию в окно третьего этажа учебной башни, спасти «пострадавшего», а также обнаружить на этаже здания и спасти боевого товарища.

«Время, за которое участники справлялись с задачей, фиксировалось. Самый лучший результат в каждом из этапов полосы препятствий, показала команда нашего пожарно-спасательного гарнизона», - отметил Костиков.

Ценные подарки и грамоты, а также переходящий кубок главному победителю будут вручены на общем сборе руководителей подразделений Московской области.

Газодымозащитная служба - это основное звено в пожарной охране, которое работает на ликвидации пожаров в непригодной для дыхания задымленной среде.