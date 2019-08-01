РИАМО - 1 авг. Следователи проводят проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на детской площадке в столичном районе Гольяново, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 23 июля мальчик играл на детской площадке по улице Хабаровской. Он получил повреждения головы вследствие отрыва фрагмента игрового комплекса», – сказала собеседник агентства.

Ребенка сразу госпитализировали, в больнице ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавила она.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила Иванова.