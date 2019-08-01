РИАМО - 1 авг. Социальную акцию для детей провели в центральной больнице Талдома при поддержке отдела ГИБДД по Талдомскому округу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Госавтоинспектор рассказала юным пациентам Талдомской центральной городской больницы о правилах дорожного движения, а также езды на велосипеде и самокате в рамках акции «Маленький пассажир – большая ответственность».

«На сегодняшний день проблема обеспечения безопасности несовершеннолетних пассажиров в процессе участия в дорожном движении – наиболее острая тема, требующая повышенного внимания государственной власти и широкой общественности», – сообщил главный врач Игорь Давронов.

Целью проведения кампании является снижение тяжести последствий от ДТП с участием детей, донесение своевременной информации до родителей о правилах перевозки детей.

«Сохранение собственного здоровья и здоровья детей – это одна из главных составляющих нашей жизни и является приоритетной не только для родителей и медицинских работников, но и для всех нас», – добавил Давронов.

Важной для безопасности детей информацией поделились и с их родителями. Им рассказали об обязательном использовании пассивных средств защиты – ремней безопасности и детских удерживающих устройств, для снижения тяжести последствий от ДТП.

Всем юным пациентам вручили светоотражающие элементы, родителям-тематические информационные памятки и листовки.