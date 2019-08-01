РИАМО – 1 авг. Максим Гареев, подозреваемый в убийстве 24-летней Instagram-модели и блогерши Екатерины Караглановой, обвинил ее в проституции и заявил, что у нее было свыше тысячи мужчин, сообщается на сайте kp.ru.

В четверг мужчину арестовали в Никулинском суде Москвы. Журналисты попали в зал суда уже после того, как с арестом все было решено: Гареев отправится в СИЗО до 28 сентября.

«Я ее (Карагланову - ред) видел второй раз в жизни. Она обычная проститутка, 10 тысяч рублей в час», – сказал Гардеев в интервью изданию.

По его словам, в интернете есть анкеты девушки на соответствующих сайтах. Кроме того, там есть ее фотографии в обнаженном виде.

«Если посмотрите комментарии в ее Instagram, там ее бывшие клиенты пишут. У нее было больше тысячи мужчин», – добавил Гареев.

В конце июля в квартире на улице Пырьева нашли тело девушки в чемодане. На ее теле были ножевые ранения. 24-летняя Екатерина Карагланова училась в ординатуре и вела блог о путешествиях. Максим Гареев, задержанный за ее убийство, признал вину и раскаялся в содеянном.

По его словам, он расправился с девушкой спонтанно: она критиковала его внешностью, заявляла, что он не может ее удовлетворить в сексуальном плане и издевалась над его финансовым положением.

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