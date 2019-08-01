РИАМО - 1 авг. В хирургию Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в Москве попал 29-летний мужчина, случайно отрезавший себе пальцы во время работы с «болгаркой», говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Два пальца левой руки пострадали сильнее всего: указательный был ампутирован полностью, а средний — частично. Кроме того, задет был и безымянный палец.

«Сразу после обследования врачи экстренно подготовили операционную: под операционной оптикой микрохирург пришил полностью ампутированный палец, затем восстановил сосуды, кровоток и нервы второго пальца, а также разгибателя безымянного пальца», - говорится в сообщении.

Восемь дней мужчина оставался в стационаре, где ему делали перевязки, проводили дезагрегатную и антибактериальную терапию, а также сеансы гипербарической оксигенации. К выписке уже наблюдалась положительная динамика — чувствительность и кровообращение были полностью восстановлены. По прогнозам медиков, примерно через месяц мужчина сможет полноценно двигать рукой.