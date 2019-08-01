РИАМО - 1 авг. На базе стадиона «Старт» в подмосковном Реутове в 2021 году откроется «Академия вратарского мастерства имени Акинфеева», в котором будут готовить как спортсменов, так и тренеров, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В академии буду объединены сразу два направления – специализированная школа вратарей и центр подготовки тренеров по данному направлению. Таким образом, мы сможем в Подмосковье готовить вратарей международного уровня, и для этого будет создана необходимая материально-техническая база», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накануне Брынцалов посетил стадион с рабочим визитом. Этот спортивный объект имеет большое значение для Подмосковья и добрую историю. В этом году стадиону «Старт» исполняется 55 лет. Здесь проходили соревнования мирового уровня, занимаются дети и взрослые из разных муниципалитетов области.

Сейчас стадион планируется реконструировать — построить третье большое всесезонное футбольное поле с подогревом, установить современную систему освещения, а также привести в порядок помещения.

После реконструкции в работе стадиона немаловажную роль будет играть и академия вратарей. В нее дважды в год будут отбирать спортсменов трех возрастных категорий — от шести до девяти лет, от десяти до 12 лет и от 13 до 16 лет. Предполагается, что тренировать здесь будут по методике Вячеслава Чанова: «привыкание к мячу», «освоение техники игры вратаря», «совершенствование игры вратаря».

Глава Реутова Станислав Каторов отметил, что открытие академии сможет изменить статус города, превратив его в главный центр подготовки футболистов.