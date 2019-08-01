РИАМО - 1 авг. Музей «Новый Иерусалим» и музей-заповедник А.С. Пушкина в Подмосковье пополнят картины, книги и предметы искусства из арестованной коллекции бывшей жены и сообщницы находящегося под следствием экс-министра региона Алексея Кузнецова Жанны Булах, сообщил РИАМО в четверг заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

«Более 1,3 тысячи предметов искусства пополнят коллекцию подмосковного музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века, - это имущество Жанны Булах, бывшей жены и сообщницы экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова», - сказал Чупраков.

Он уточнил, что ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад.

После ареста предметы искусства находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, а правительство Московской области прорабатывало вопрос передачи данного имущества в регион.

Сейчас министерство культуры РФ приняло решение о передаче арестованных ценностей в областной музей «Новый Иерусалим». 8 августа состоится их транспортировка из Петербурга в Подмосковье.

«Список передаваемых музею предметов искусства обширен – это иконы, печатные книги и издания, мебель, посуда, столовые наборы, а также внушительный список картин. Среди них, предположительно, есть настоящие сокровища – работы таких известных художников как Константин и Владимир Маковские, Василий Суриков, Исаак Левитан, Роберт Фальк, Александр Бенуа, Иван Шишкин, Марк Шагал и других именитых мастеров», - подчеркнул директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Он добавил, что подлинность картин и других вещей еще предстоит установить экспертизе.

Книжный фонд планируется передать в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Остальные художественные ценности останутся в «Новом Иерусалиме» и со временем будут выставлены для жителей и гостей Подмосковья.

Кузнецов, бывший министр финансов Московской области, находился в международном розыске с 2010 года и в январе 2019 был выдан российским службам.

Ущерб, причиненный Московской области Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей. Расследование дела длится 10 лет, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Уже были осуждены трое фигурантов дела: Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления. Уголовное дело в отношении Кузнецова находится на рассмотрении в суде.

С декабря 2009 года по настоящее время в результате принятых мер области были возвращены денежные средства и имущество. Так, в 2017 году в казну была передана мини-ТЭЦ (обеспечивает теплом и электричеством конькобежный центр «Коломна»), деловой центр «Два капитана» в Мякининской пойме, спорткомплекс «Ледовый дворец Балашихи», нежилые помещения в здании Мособлдумы, универсальные спортивные залы в Чехове и Климовске, спортивно-молодежные центры в Рошале и Егорьевске и иное имущество.