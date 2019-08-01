РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 авг. Сотрудники Госавтоинспекции 7 августа проведут рейд на территории Люберец, во время которого проверят оборудование автомобилей детскими креслами, еще один рейд пройдет в Котельниках 21 августа, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ГИБДД Люберец уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах округа в период летних каникул.

«Рейд по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле пройдет 7 августа по адресу: Октябрьский проспект, дом №112; второй – 21 августа по адресу: горокруг Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №8В. Рейды пройдут с 14:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.