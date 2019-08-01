РИАМО - 1 авг. В Одинцове прошел круглый стол «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», участников рынка закупок попросили активнее выходить с вопросами и предложениями по развитию данного направления, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участие в мероприятии приняли представители регионального УФАС, центра муниципальных закупок, торгово-промышленной палаты Подмосковья, общественной организации «Опора России» и местного бизнес-сообщества

«Заказчиков больше всего волнуют сроки исполнения обязательств подрядчиками, неисполнение договоров, а также их некачественное исполнение. Положительный результат возможен, только если системно и последовательно работать в этом направлении», - сказал заместитель председателя комитета по конкурентной политике региона Максим Фатин.

Он отметил, что участники рынка должны активнее выходить с вопросами и предложениями по развитию электронного магазина Московской области. Обратная связь поспособствует его развитию.

Для этого каждый месяц комитетом по конкурентной политике и проводятся такие мероприятия. На данный момент круглые столы уже прошли в Одинцове, Красногорске, Химках, Дмитрове, Мытищах, Клину и Рузе.

«У нас есть активные поставщики, которые приезжают на каждую встречу. Это говорит о том, что они видят в них потенциал. И если первые встречи не всегда проходили на позитивной ноте, то сейчас эти же поставщики выражают нам слова благодарности за то, что у них есть возможность работать в закупках именно в таком формате», - отметила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Через электронный магазин Московской области с весны прошлого года проходят все закупки малого объема. Переход торги через интернет позволил обеспечить доступность и открытость закупок.