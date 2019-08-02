РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 авг. Мастерицы подмосковного Подольска в пятницу смогут показать свои работы и провести мастер-классы на выставке изделий ручной работы в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Климовск – город мастеров» в соцсети «ВКонтакте».

«2 августа с 16:00 до 20:00 в Детском парке культуры и отдыха в части «Весенняя» микрорайона Климовск состоится выставка изделий ручной работы», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут не только посмотреть на изделия подольских мастериц, но и принести свои собственные работы или провести мастер-класс. Участникам рекомендуют брать с собой стол.

Выставка также пройдет 4 августа с 12:00 до 18:00 в парке «Дубрава» в части «Гривно». На мероприятии состоится программа от парка.