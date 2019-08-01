РИАМО - 1 авг. Врачи-урологи городской больницы Дубны провели мужчине удаление камня в мочеточнике диаметром 2,5 сантиметра с применением эндоскопических технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение поступил 57-летний пациент с жалобами на выраженные боли в поясничной области слева. По результатам обследований медики диагностировали конкремент нижней трети мочеточника слева больших размеров — 2,5 сантиметров и высокой плотности.

«Врачи выполнили лапароскопическую уретеролитотомию – удалили камень в мочеточнике с применением эндоскопических технологий. На следующий день мужчину перевели из отделения реанимации, а позднее выписали домой», – говорится в сообщении.

Данная операция проводится под общим наркозом и осуществляется при помощи 3-4 маленьких отверстий диаметром около 1 сантиметр на брюшной стенке, через которые вводится лапароскоп и другие необходимые хирургические инструменты.

«Удаление камней мочеточника при помощи лапароскопической операции является альтернативой полостной операции, проводимой для удаления камней больших размеров, а также применяется, если удаление камней другими методами не увенчалось успехом», – сказал главный врач больницы Алексей Осипов.

В среднем пациент приводит в больнице около 2-3 дней. Пить, есть и ходить разрешают обычно на следующий день после операции. Малоинвазивная технология позволяет сократить время госпитальной реабилитации и сроки временной нетрудоспособности.