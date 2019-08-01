РИАМО - 1 авг. Врачи московской больницы № 51 спасли жизнь пациентке с раком аппендикса, женщину благополучно выписали без осложнений на шестой день после операции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

В городскую клиническую больницу № 51 обратилась жительница Подмосковья. Пациентку беспокоила быстрая утомляемость и общая слабость. Женщина решила заняться самообследованием и прошла виртуальную колоноскопию для обследования толстой кишки в одном из частных медицинских центров.

«Виртуальная колоноскопия – неинвазивный метод лучевой диагностики, который позволяет оценить состояние кишечника на предмет развития заболеваний или опухолей. Традиционную колоноскопию она решила не делать, так как была уверена, что это страшная и болезненная процедура. Однако единственным достоверным скрининговым методом обследования толстой кишки была и является по настоящее время колоноскопия», – говорится в сообщении.

В результате виртуальной колоноскопии специалисты обнаружили неясные участки, накапливающие контрастный препарат – это напугало пациентку и ввело в заблуждение ее врачей, так как с такой рентгенологической картиной они сталкивались впервые.

Пациентка незамедлительно обратилась за помощью к специалистам городской клинической больницы №51 департамента здравоохранения Москвы. В ходе комплексного обследования у женщины было выявлено новообразование аппендикса.

Пациентку прооперировали малоинвазивным лапароскопическим методом. По результатам гистологического исследования была выявлена злокачественная муцинозная опухоль аппендикса на самой ранней стадии. По данным специалистов, такой вид опухоли встречается в 0,5% случаев среди всех онкобольных.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и живет своей обычной полноценной жизнью.

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