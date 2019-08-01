РИАМО - 1 авг. В Ногинске на привокзальной площади сняли некоторые сцены телесериала «Горячая точка», который выйдет в прокат в следующем году на телеканале «НТВ», говорится в сообщении пресс-службы администрации Богородского городского округа.

«31 июля очевидцы стали свидетелями съемок фильма на привокзальной площади в Ногинске. От членов съемочной группы удалось узнать, что железнодорожный вокзал Ногинска выбран для съемок некоторых сцен телесериала под названием «Горячая точка», который выйдет в прокат в следующем году», - говорится в сообщении.

Теперь в фильме, заявленном как драма-детектив с элементами боевика, появятся здание самого вокзала, фонтан, виадук, а также другие постройки, расположенные на привокзальной площади Ногинска.

Сюжет картины разворачивается в начале «нулевых» в провинциальном городке Чернодолье. Главный герой, семь лет прослуживший в горячих точках, будет пытаться очистить родной город от криминала.