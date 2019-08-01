Новости об «аномально холодном» августе в четверг огорчили многих жителей Московского региона. Однако все не так плохо – аномально холодными будут лишь первые дни последнего месяца лета, в дальнейшем от августа стоит ждать привычных температур, хотя и чуть ниже нормы. Каким будет август-2019 в Московском регионе, РИАМО рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Холодная первая декада

В первые дни августа Москва и Московская область останутся под влиянием холодного циклона, который не оставляет территорию Европейской России.

«Первые два-три дня действительно будут прохладными. И мы можем говорить об аномальных значениях, так как температура воздуха будет примерно на пять градусов ниже нормы», - сказал РИАМО специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, согласно прогнозам, в ночь на 2 августа в Московском регионе температура воздуха не превысит 15 градусов тепла, днем немного потеплеет – до 19 градусов. При этом обещают облачность и небольшой дождь. В предстоящие выходные картина погоды существенно не изменится.

По словам Леуса, вообще в метеорологии понятие «аномалии» не имеет четких границ, так что специалисты его стараются не использовать.

По данным синоптиков, нормальные значения температуры воздуха для Московского региона в начале августа – до плюс 24 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью столбики термометров опускаются уже до плюс 10 градусов.

«С большой долей уверенности можно сказать, что вся первая неделя, даже декада августа будет холоднее нормы», - сказал Леус.

Долгосрочные метеопрогнозы имеют довольно «общий характер», отметил специалист «Фобоса», поэтому таких прогнозов он давать не стал.

Кстати, циклон, который пришел на территорию Европейской России еще в понедельник, пока не собирается сдавать свои позиции. По данным «Фобоса», в четверг центр вихря окажется у отрогов Урала, а потом отправится на север.

«В начале следующей недели нам стоит ожидать еще одну волну холодного воздуха», - сообщил синоптик.

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Август в норме

© официальный сайт мэра Москвы

В целом же особых сюрпризов и аномалий москвичам в этом месяце ждать не стоит.

«Среднемесячная температура воздуха в августе будет на 0,5 – 1 градус ниже нормы», - отметил Михаил Леус.

Так, средняя дневная температура августа будет держаться на уровне 16,5-17 градусов выше нуля, количество осадков прогнозируется на уровне 75-80 миллиметров, что также в пределах нормы.

Жители Московского региона, которые решили отправиться в августе на побережье Краснодарского края или в Крым, могут не беспокоиться. По данным Гидрометцентра, на юге европейской территории России аномальных похолоданий не ожидается.

Кроме того, месяц будет отмечен малым количеством осадков. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края август выдастся жарким — температура будет достигать 32 градусов выше нуля.

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Самый холодный июль с начала века

В первый день августа синоптики подвели итог июля 2019. По данным центра погоды «Фобос», июль-2019 стал самым холодным среди всех июлей XXI века.

«Таким холодным второй месяц лета в столице не был уже 32 года, с 1987 года, когда средняя температура этого месяца оказалась точно такой же», - отмечается в сообщении.

Кроме того, традиционно самый теплый месяц, в этом году июль уступил июню, он оказался на 2,8 градуса холоднее. Июль-2019 стал пятым июлем в XXI веке без 30-градусных температур.

В конце месяца в Москву пришел «ультраполярный» холод.

По данным «Фобоса», самая низкая температура воздуха наблюдалась 31 июля, когда ночью в Москве похолодало до 8,3 градусов.

«Последний день июля также стал самым холодным днем за последние как минимум 70 лет. Максимальная температура воздуха в этот день достигла лишь плюс 14,7 градуса тепла», - отмечается в сообщении.

Средняя температура воздуха в июле этого года в Москве составила 16,8 градусов, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Максимальная температура была зафиксирована в минувшую субботу 27 июля, тогда воздух прогрелся до 29 градусов тепла.

А вот по осадкам второй месяц лета оказался довольно обычным. По данным синоптиков, он принес 71 миллиметр небесной влаги, что составляет 76% от нормы.

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