РИАМО - 1 авг. Выступления музыкантов и творческих коллективов, посвященные творчеству поэта Александра Блока, пройдут 4 августа на празднике поэзии в усадьбе Шахматово в округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Любовь к творчеству поэта Александра Блока стала лейтмотивом фестиваля этого года. Праздничная программа начнется в 11:00 композицией «Из истории Блоковского Шахматова…». В течение дня на крыльце главного дома усадьбы выступят музыканты и участники творческих коллективов из Солнечногорска, Клина, Твери, Москвы и других городов. На свободной творческой площадке все желающие смогут прочесть стихотворение любимого поэта.

«Поэт жил в усадьбе только летом, но всегда считал эти места своими родными и говорил, что провел там «лучшие годы своей жизни». Музей в Шахматове возник в начале 1980-х. Но блоковские праздники поэзии стали проводиться в этих местах задолго до его открытия», — говорится в сообщении.

С 1970 года на «возлюбленной поляне» Блока собираются почитатели его таланта. Они читают его стихи Александра Блока и слушают записи с исполнением автора.

«Каждый год праздник поэзии, наряду с давними почитателями приводит сюда новых людей, для которых с новой страницы открывается судьба и творчество великого русского поэта и этот «угол рая неподалеку от Москвы», воспетый в его стихах», — добавляется в материале.

На свободной творческой площадке все желающие смогут прочесть стихотворение любимого поэта.

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