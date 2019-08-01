РИАМО - 1 авг. Художница Екатерина Мироненко расписала стены подъезда дома №7 в микрорайоне ДЭУ поселения Пешковское городского округа Солнечногорск, живописные изображения в разной тематике украсили все пять этажей жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Художественные решения отметили члены комиссии приемки ремонта подъездов. Они дали высокую оценку не только креативности подхода, но и в целом качеству ремонтных работ, проведенных управляющей организацией «ЖЭК «Пешки».

«Мнение людей при выборе тематики было первостепенным. Кто-то предпочел цветочные композиции, кто-то остановился на морской тематике с пальмами или лебедях-неразлучниках. Соседям предлагала картинки, эскизы и они говорили, что хотели бы видеть, выходя из квартиры», – отметила Мироненко.

Комиссия приняла также пять подъездов в доме №4 деревни Ложки. Здесь рабочие отремонтировали входные группы, поставили доводчики, положили плитку, покрасили цоколь, заменили пластиковые окна и перила, покрасили стены, убрали провода в короба, повесили информационные щиты.

В городском округе Солнечногорск по региональной программе «Мой подъезд» отремонтировано 140 подъездов. В течение недели планируют сдать еще около 25. Всего в план работ на 2019 год включены 227 подъездов.